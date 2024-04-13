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دراما المتحدة

السجن 7 سنوات لأمريكي ادعى إنتاج اختبار لفيروس كورونا.. جمع 28 مليون دولار

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:52 ص | السبت 13 أبريل 2024
وزارة العدل الأمريكية

وزارة العدل الأمريكية

أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكما على الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية بعد وعوده الكاذبة بأنه يمكن أن ينتج اختبارًا سريعًا ودقيقًا لفيروس كورونا، وذلك بعد مرور 4 سنوات على تفشي الوباء، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وحُكم على كيث بيرمان، البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن 7 سنوات، إذ اعترف في شهر ديسمبر الماضي بأنه ارتكب ذنبًا بعد احتياله على أوراق مالية بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار.

ادعاء بتطوير علاج كورونا 

وقالت وزارة العدل إنه في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2020، ادعى «بيرمان» كذبًا أن شركته طورت اختبارًا مدته 15 ثانية للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد - 19» في عينة دم عن طريق وخز الإصبع، بينما في الواقع لا يوجد مثل هذا الاختبار.

محاولة الاستفادة من وباء كورونا

وأوضحت نيكول أرجنتيري، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل، في بيان، أن «بيرمان» احتال على المستثمرين للاستفادة من الوباء، وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وبيرمان في ديسمبر 2020.

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