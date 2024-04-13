«الصحة»: توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع المتمركزة في أماكن تجمعات المواطنين، في المتنزهات والحدائق العامة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

رفع حالة الطوارىْ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع بنوك الدم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع بنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير رصيد كاف من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك من خلال حملات التبرع بالدم بمختلف محافظات الجمهورية، وتواجد نوبتجيات على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بإجراء الفحوصات لجميع وحدات الدم المجمعة بالمراكز والمستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى تمركز حملات التبرع بالدم في أماكن تواجد المواطنين، كالمتنزهات، والميادين، والحدائق العامة، وفقاً للمعايير القومية المصرية، وإخضاع جميع وحدات الدم المجمعة لاختبارات فحص HIV، HBV، HCV، واختبارات الفصائل والتوافق.

التواجد الفعلي للعاملين بالمراكز الإقليمية لنقل الدم

وشدد «عبدالغفار» على التواجد الفعلي للعاملين بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، طبقاً للجداول المحددة للأطباء والفنيين وجميع الفئات العاملة، حرصاً على تقديم أفضل خدمة للمريض، وانتظام سير العمل، مؤكدا وجود ممثل لخدمات نقل الدم القومية في غرفة الأزمات والطوارئ المركزية المنعقدة بوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، للعمل على تذليل أي عوائق على مدار الساعة.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى تحديث بيان بأعداد وحدات الدم ومشتقاته كل 6 ساعات على منظومة بنوك الدم الإلكترونية بوزارة الصحة والسكان من أجل سرعة التحرك واتخاذ القرار في حالة الطوارئ.