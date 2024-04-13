«الصحة» تحذر من 7 أعراض حال تناول الفسيخ أو الرنجة.. اذهب إلى الطبيب فورا

استعرضت وزارة الصحة والسكان 7 علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها عند حدوث أي من هذه الأعراض توجه إلى المستشفى فورا للاطمئنان على صحتك وتفادي التعرض لأي مٌضاعفات صحية مٌحتملة.

7 علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

جاءت هذه الأعراض وفقا لما حددتها وزارة الصحة على النحو التالى :-

- تخزين المياه في الجسم

- نهجان

- مشاكل في التنفس

- الخمول

- الشعور بالغثيان

- الكحة الشديدة

نصائح وتعلميات لقضاء العيد بصحة جيدة

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين.

وقدمت «الصحة»، مجموعة من النصائح والتعلميات لقضاء أعياد ومناسبات بصحة جيدة، وجاءت على النحو التالي :-

- تناول الخضروات والفاكهة؛ فتناول طبق من السلطة قبل الطعام يٌعطي الشعور بالامتلاء، وبالتالي تناول كميات أقل من المقبلات التي تحتوي على الدهون.

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية؛ لأنها تحتوي على سعرات عالية عديمة الجدوى

- شرب الماء للحفاظ على مستوى الترطيب بالجسم، وينصح بشرب 2 لتر أو 8 أكواب من الماء يوميًا.​