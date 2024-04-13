المستشفى الجامعي في سوهاج يستقبل 50 مصابا بأمراض العيون خلال 3 أيام

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصابا في العين، معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وصورايخ العيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات، وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتي يتم تماثلها للشفاء.

رفع مستوى جاهزية مستشفى جامعة سوهاج

وأكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية اعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض، وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالباً في اوقات الأعياد، موضحاً التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، إن القسم استقبل ما يزيد عن 50 مريضا مصابا بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، موضحاً أن اغلب الإصابات خطيرة منها ما أدى إلى انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الاعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانويه وحالات مياه بيضاء تصادمية وعدد كبير من إصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية.

وأضاف «السمان»، أن القسم أجرى ما يقرب من 35 عملية جراحية من الحالات التي تم استقبالها، والباقي ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.