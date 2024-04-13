أهالي الإسكندرية يتحدون الطقس ويستمتعون بالبحر في إجازة عيد الفطر

تحدى أهالي الإسكندرية الطقس المتقلب، والأمطار، وقرروا قضاء العيد على شواطئ العجمي التي ازدحمت وكأنها في شهور الصيف، وشهدت الشواطئ إقبالا من المواطنين سواء من أهل الإسكندرية أو من زوارها من رحلات اليوم الواحد.

أعداد كبيرة

وقال أحمد العقاري، مدير شاطئ بالعجمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أهالي الإسكندرية اعتادوا على قضاء أيام العيد على شواطئ العجمي، وكنا نتوقع أن يكون هناك قلقًا نظراً للأمطار وعدم حضور المواطنين، إلا أننا فوجىنا بأعداد كبيرة جاءت إلى الشاطىء من الصباح الباكر متحدين الطقس والأجواء الباردة.

وأضاف «العقاري»: «جاءوا مستعدين لنزول البحر ونزلوا واستمتعوا، وكان الطقس ملائمًا لذلك، وفي الأغلب اعتاد الأهالي على نزول البحر حتى فى فصل الشتاء، وليس غريباً عليهم في الربيع ورغم توقعات هطول الأمطار إلا أنهم نزلوا بكثرة».

يعشقون البحر

في السياق، قالت الدكتورة هبة عبدالباسط، استشاري تحاليل طبية، إن قضاء يوم على البحر خلال إجازة عيد الفطر المبارك تعتبر قمة المتعة والراحة النفسية، وهي بمثابة طرد للطاقة السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية، ولا يشترط النزول إلى البحر والسباحة، ولكن يكفي الجلوس على الشاطئ والنظر إلى المياه».

وأضافت: «لم نتأثر بالطقس فنحن نعشق البحر ونأتي في كل وقت، وفي العيد يكون له مذاق خاص في الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة البحر وأمواجة التى تبعث فينا روحًا جديدة، وتجدد النشاط والحيوية وكأنك تشحن نفسك بأطنان من الطاقة الإيجابية، وتعيد للجهاز التنفسي نشاطه».

فسحة ممتعه

أما يقول محمود نبيل، فيقول: «حضرت وأسرتي مع رحلة اليوم الواحد لأننا نعشق بحر إسكندرية، وأحضرنا المايوهات احتياطى، وكنا متوقعين عدم نزول إلى البحر، وحين وصلنا وجدنا الشباب الاسكندرانية يسبحون ومستمتعون بالمياه، وشجعونا على النزول».