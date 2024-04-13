«زيادة نصف مليون جنيه».. كم حققت إيرادات الأفلام في ثالث أيام عيد الفطر؟

تشهد دور العرض السينمائية انتعاشة قوية مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2024، وذلك بعد طرح أفلام جديدة سيطر عليها الطابع الكوميدي، حيث ضمت قائمة أفلام الموسم 4 أعمال سينمائية جديدة، هي «شقو»، و«فاصل من اللحظات اللذيذة»، و«عالماشي»، و«أسود ملون».

إجمالي إيرادات شباك تذاكر أفلام عيد الفطر 2024

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شباك تذاكر الإيرادات شهد أمس الجمعة زيادة نصف مليون جنيه في ثالث أيام عيد الفطر، مقارنة باول أمس ثاني أيام العيد، لافتًا إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت أمس 19 مليونًا و778 ألفًا و771 جنيهًا. وتوقع مدير التوزيع السينمائي زيادة هذه الإيرادات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

فيلم «شقو» في الصدارة

وتصدر فيلم «شقو» قائمة أفلام ايرادات موسم أفلام عيد الفطر 2024، مُحققًا 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا، وهو من بطولة عمرو يوسف، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، ويسرا، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

وحل فى المركز الثاني فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، محققًا 7 ملايين و90 ألفًا و645 جنيهًا، وهو من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وبيومي فؤاد وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب.

فيلم «عالماشي» في المركز الثالث

واحتل المركز الثالث فيلم «عالماشي»، بطولة الفنان علي ربيع، محققًا مليوني و205 آلاف و795 جنيهًا، وهو من بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وصلاح عبدالله، وآية سماحة، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

المركز الرابع لـ«أسود ملون»

وجاء فى المركز الرابع فيلم «أسود ملون» مُحققًا 510 آلاف و566 جنيهًا، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومنة عرفة، ومحمد كيلاني وآخرين، والعمل من إخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عبدالفتاح.