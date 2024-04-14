5 شروط لطلب المرأة الطلاق حال سجن زوجها.. قانوني يوضح

أتاح القانون طرقاً كثيرة لإنهاء العلاقة الزوجية حال توافر بعض الشروط التي قد تؤثر على سير الحياة الزوجية منها سجن الزوج أو غيبته واعتباره في حكم المفقودين أو لمرض مزمن والذي يخشى منه انتشار العدوى، ونشرح لكم في السطور التالية 5 شروط يجب توافرها حتى يتثنى للزوجة طلب الطلاق حال سجن زوجها.

شروط أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال سجن الزوج

قال المحامي بسام أبو رحمة، إنه يجب توافر 5 شروط لأحقية الزوجة طلب الطلاق من زوجها لسجنه، ومنها أن يكون الزوج قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الحـبس أو السجن، وأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً، بالإضافة أن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، وأن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، والسنوات هنـا ميلاديـة وأخيراً أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضي سنة ميلادية كاملة من سجنه تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم.

أحقية زوجة المعتقل في طلب الطلاق

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يحق أيضا لزوجة المعتقل الذي يقـبض عليه ويحبس لمدة غير محددة بغير حكم قضائي، في طلب الخلع ولكن بشرط أن تزيد مدة اعتقاله على ثلاث سنوات استنادا إلى توافر العلة التي دعت إلـى طلاق زوجة الغائب أو زوجة المحبوس، وهي رفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.