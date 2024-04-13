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الخارجية الهولندية تعلن غلق قنصليتها في أربيل بالعراق

كتب:

هانى حسن
11:31 ص | السبت 13 أبريل 2024
هولندا

هولندا

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، غلق قنصليتها في أربيل بالعراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

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بقلم هانى حسن