الخارجية الهولندية تعلن غلق قنصليتها في أربيل بالعراق كتب: هانى حسن 11:31 ص | السبت 13 أبريل 2024 هولندا أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، غلق قنصليتها في أربيل بالعراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الديهي» يفتح النار على الخارجية الهولندية: «انتوا محتاجين درس في حقوق الإنسان» «القاهرة الإخبارية»: هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة الحرير في أربيل فصائل عراقية: قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل إعلام عراقي: انفجار قرب مطار أربيل.. وصفارات الإنذار تدوي بالقنصلية الأمريكية رئيس الوزراء العراقي: الضربة في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا «القاهرة الإخبارية»: حكومة إقليم كردستان تطالب بإجراءات بشأن أحداث أربيل الخارجية الهولندية أربيل العراق القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن