تصدير 26 ألفا و362 طن بضائع عامة ومتنوعة عبر ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41 سفينة.

حركة الصادرات والواردات

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26362 طنا، تشمل 12526 طن كلينكر، و1800 طن يوريا، و12036 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30284 طنا، تشمل 13050 طن قمح، و2200 طن فول صويا، و5649 طن خردة، و3690 طن حديد، و3010 طن أبلاكاش، و1106 أطنان ذرة، و1579 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4120 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45984 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173412 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3766 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1516 شاحنة.