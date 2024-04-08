تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8-4-2024

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8-4-2024، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين، ومعارض الغُرف والسلاسل التجارية بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم اليوم في السوق

سجلت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، ومحلات الجزارة تراجعًا بقيمة 16 جنيها، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8-4-2024 في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 378 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 إلى 500 جنيه.

- سجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سجل سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.