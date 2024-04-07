أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق اليوم الأحد.. اعرف البرازيلي بكام

استقرار كبير شهدته أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأحد 7-5-2024 في الأسواق والمحال التجارية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد ما قيمته 170 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم السودانية نحو 300 جنيه، وتبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بالمنافذ وبأسعار مخفضة حتى تتماشى مع ظروف المواطنين المعيشية.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي في الأسواق، وفق جولة لعدد من المنافذ والمحال التجارية:

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

وبلغت أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم 270 لـ300 جنيه بالنسبة للمستهلك ويختلف الأسعار بحسب المناطق المباع فيها، وسجل سعر كيلو اللحوم السودانية المستوردة نحو 300 لـ320 جنيها.

أسعار الكبدة المجمدة

أما بالنسبة لأسعار الكبدة، فقد بلغت في الأسواق سعر الكبدة المستوردة اليوم ما قيمته 150 جنيها، فيما وصل سعر كيلو لحم البتلو المستورد لـ290 جنيها.

شعبة المستوردين: استقرار كبير في سعر اللحوم بالأسواق

من جانبه، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ومستورد لحوم مجمدة، إن أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق شهدت خلال الفترة القليلة الماضية وحتى الآن حالة من الثبات السعري، خاصة بسبب ارتباط أسعار استيراها بالمقام الأول بسعر الدولار في مصر، نظرا للاستيراد من الخارج.

احتساب اللحوم المستوردة بالدولار الأمريكي

وأضاف «النواوي»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، بأن استقرار سعر الدولار في الأسواق أدى لهبوط سعر استيراد اللحوم من الخارج، حيث يتم احتساب سعر اللحوم المستوردة بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري بسبب الاستيراد، أما بالنسبة للجمارك فيتم محاسبتها بالجنيه المصري.