5 ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماع السبت المقبل.. اعرفها

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الشهر الجاري، الإجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، والمتعلقة بالتعليم الجامعي والطلاب وامتحانات الكليات المختلفة.

ملفات على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

و كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني أبرز الموضوعات التي سيجري مناقشتها على طاولة المجلس، وكذلك متابعة أعمال وتقارير اللجان المشكلة بشأن مقترح إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، بالإضافة إلى متابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على ضرورة الاستعداد مبكراًَ لتنسيق الجامعات 2024.

و تابعت المصادر أن العمل بمختلف القطاعات سينتظم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الأحد بمختلف المؤسسات الجامعية.