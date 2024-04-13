القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ممارسة عاطل نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في مخدر «الحشيش» وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «50 كيلوجراما من مخدر الحشيش» بقيمة مالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.