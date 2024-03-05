القبض على عاطل متهم في 4 جرائم سرقة كابلات بالجيزة

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء والوادي الجديد من ضبط عاطل بتهمة سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

واعترف المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة وبتصريف المسروقات لدى عميليه سيئي النية (مالكي مخزنين خردة) أمكن ضبطهماـ وبحوزتهما (جوالان بداخلهما كمية من النحاس والأسلاك والكابلات – مركبة تروسيكل دون لوحات معدنية).

كما ضبط عاملان لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بتهمة سرقة أجزاء من سور حديدي، واعترفا بارتكابهما واقعتين سرقة مماثلتين وتصريف المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (تاجر خردة، مالكة مخزن خردة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وجرى ضبط 4 عناصر إجرامية لـ3 منهم معلومات جنائية) بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوبي «كسر كالون الباب، والمفتاح المصطنع» في جمصة واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات.

وتمّ ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية بتهمة سرقة أعمدة إنارة من الطريق بدائرة مركز شرطة الخانكة، واعترفوا بسرقة أعمدة الإنارة على فترات وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، أرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية مالكي مخزنين خردة لهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما، وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء.

كما ضبط عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل المقهى محل عمله بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

كذلك جرى ضبط عاطلين بتهمة سرقة جهاز محول طاقة شمسية ومشتملاته من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الفرافرة، واعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهما، أرشدا عن المسروقات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.