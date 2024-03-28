القبض على عاطل وربة منزل في 12 واقعة سرقة لعملاء البنوك

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوكـ عن ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتهمة النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفيا وإيهامهم بأنّه موظف خدمة عملاء في البنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها لإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.

كما جرى ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بتهمة النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفيا وإيهامهم بأنّها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها لإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وضبط بحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.