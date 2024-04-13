أول تحرك برلماني لمواجهة داء الكلب.. بعد إعلان «الصحة العالمية» عنه

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

تفشي داء الكلب

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في سؤالها «سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات»، موضحة أنه داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

خطة الحكومة لمواجهة داء الكلب

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب وتتمثل الأعراض الأولية في الحمى والألم وقد يتطور الأمر ليحدث التهابا مميتا في الدماغ والحبل النخاعي، ويكون من النادر جدا علاجه.