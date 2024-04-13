تفاصيل تقييم الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول التقييم التشخيصي للصفوف «الأول والثاني والثالث» بالمرحلة الابتدائية «عام - خاص - لغات - دمج» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك طبقًا للكتاب الدوري رقم 39.

التقييم التشخيصي للصفوف الثلاثة الأولى

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء التقييم التشخيصي للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني، ويوضع التقييم التشخيصي بمعرفة موجهي الصفوف الأولى بكل إدارة.

وأضافت أنه يتم إجراء التقييم التشخيصي في أثناء اليوم الدراسي ولا يُعقد في الحصتين الأولى والأخيرة من اليوم الدراسي، وحسب ظروف كل مدرسة.

جدول مواعيد التقييم التشخيصي

وحددت تعليم الجيزة، جدولا بمواعيد التقييم التشخيصي للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي «عام - خاص - لغات - دمج » للفصل الدراسي الثاني:-

- الخميس 18 أبريل 2024: التربية الدينية.

- الأحد 21 أبريل 2024:- محتوى متعدد التخصصات (اكتشف).

- الاثنين 22 أبريل 2024:- اللغة العربية - القيم واحترام الآخر.

- الثلاثاء 23 أبريل 2024:- الرياضيات.

- الأربعاء 24 أبريل 2024:- اللغة الإنجليزية.