الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء.. فتح باب التقديم خلال أيام

تفتح المراكز التكنولوجية، خلال أيام أبوابها لتلقي طلبات المواطنين التي تخص التصالح في مخالفات البناء، للتمكن من تقنين أوضاعهم في التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تستقبل أوراق التقديم في التصالح في مخالفات البناء، يوم 5 مايو المُقبل، حتى يتمكن صاحب العقار أو الوحدة من إتمام الإجراءات اللازمة للتصالح يجب استيفاء عدد من الأوراق.

الأوراق المطلوبة

ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للتصالح في مخالفات البناء.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص الذي يرغب في التصالح.

2- تقديم عدد 2 نسخة من الرسومات الإنشائية أو الهندسية، ويجب أن يكونوا من قبل أحد المهندسين المُعتمدين لدى النقابة.

3- تقديم نموذج رقم 10 أو مستند التصالح.

4- يتم إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط وعمل مطابقة للبيانات، وبعد ذلك يتم تعديل قرار قبول التصالح بعد إضافة التصريح.

5- تقديم تقرير هندسي من قبل مهندس مدني مُقيد لدى نقابته، ويفيد فيه أن الهيكل الخاص بالمبنى يتحمل الأعمال الإنشائية المطلوبة.