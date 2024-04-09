4 مزايا لطلبات التصالح القديمة في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عدد من المزايا لكل من تقدم بطلبات تصالح من قبل ولم يتمّ البت فيها، إذ أتاح لهم القانون عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار القديمة التي تمّ إقرارها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

طلبات التصالح القديمة

وتضمنت مزايا قانون التصالح الجديد بالنسبة لطلبات التصالح القديمة، أن تحال كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون القديم والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح.

موقف طلبات التصالح المرفوضة

كما أتاح قانون التصالح لمن رفضت طلبات تصالحهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تمّ البت فيه بتأييد الرفض، في تلك الحالة؛ يمكن التقدم بطلب تصالح جديد وذلك مع مراعاة سداد رسوم فحص جديدة، وسداد مقابل جدية التصالح، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

وأكّد مصدر «الوطن»، أنَّه يتمّ العمل على تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح والإلمام بكل جوانب القانون، وأيضًا العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لإتمام إجراءات تقنين الوضع للمواطنين.