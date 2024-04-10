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«التنمية المحلية» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى مخالفات البناء

كتب:

وائل فايز
11:19 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القيادات التنفيذية في المحافظات بضرورة التصدي بحسم لأي محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالًا لفترة الإجازة في عيد الفطر المبارك.

رصد مخالفات البناء 

وأكد آمنة أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التعامل مع الأحداث الطارئة 

ووجّه آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة، مشيرًا إلى تلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال رقم الواتساب 012000353111  ورقم الخط الساخن (15330)والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.