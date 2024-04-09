بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. جهز أوراقك

تبدأ المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع والتصالح في المخالفات إعداد المستندات المطلوبة، تمهيدا لتقديم طلبات التصالح، وفق لائحة التنفيذية للقانون.

وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، الآتي:

أوراق التصالح في مخالفات البناء

- سداد رسم فحص التصالح، وجدية التصالح، وتقديم ما يفيد ذلك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- تقديم ما يدل على صفة صاحب طلب التصالح.

- نسختان من الرسوم المعمارية بشأن الأعمال المخالفة على الطبيعة.

- تقرير عن السلامة الانشائية لمخالفة البناء من مكتب هندسي، أو من مهندس استشاري معتمد.

تقرير هندسي ضمن أوراق التصالح

- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.

- شهادة بتحديد جهات الولاية من المركز التكنولوجي المختص.

- الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي إذا كانت مساحة العقار لاتتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتعدى 3 أدوار.

- إفادة بتقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أرض أملاك الدولة.

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح في الحالات التي تثبت بالتصوير الجوي.