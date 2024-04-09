بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. جهز أوراقك
كتب:
وائل فايز
12:49 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
التعامل مع مخالفات البناء
تبدأ المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع والتصالح في المخالفات إعداد المستندات المطلوبة، تمهيدا لتقديم طلبات التصالح، وفق لائحة التنفيذية للقانون.
وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، الآتي:
أوراق التصالح في مخالفات البناء
- سداد رسم فحص التصالح، وجدية التصالح، وتقديم ما يفيد ذلك.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- تقديم ما يدل على صفة صاحب طلب التصالح.
- نسختان من الرسوم المعمارية بشأن الأعمال المخالفة على الطبيعة.
- تقرير عن السلامة الانشائية لمخالفة البناء من مكتب هندسي، أو من مهندس استشاري معتمد.
تقرير هندسي ضمن أوراق التصالح
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
- شهادة بتحديد جهات الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي إذا كانت مساحة العقار لاتتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتعدى 3 أدوار.
- إفادة بتقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أرض أملاك الدولة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح في الحالات التي تثبت بالتصوير الجوي.