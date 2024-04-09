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دراما المتحدة

بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. جهز أوراقك

كتب:

وائل فايز
12:49 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
التعامل مع مخالفات البناء

التعامل مع مخالفات البناء

تبدأ المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع والتصالح في المخالفات إعداد المستندات  المطلوبة، تمهيدا لتقديم طلبات التصالح، وفق لائحة التنفيذية للقانون.

وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، الآتي:

أوراق التصالح في مخالفات البناء

- سداد رسم فحص التصالح، وجدية التصالح، وتقديم ما يفيد ذلك. 

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب. 

- تقديم ما يدل على صفة صاحب طلب التصالح. 

- نسختان من الرسوم المعمارية بشأن الأعمال المخالفة على الطبيعة.

- تقرير عن السلامة الانشائية لمخالفة البناء من مكتب هندسي، أو من مهندس استشاري معتمد.

تقرير هندسي ضمن أوراق التصالح 

- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد. 

- شهادة بتحديد جهات الولاية من المركز التكنولوجي المختص.

- الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي إذا كانت مساحة العقار لاتتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتعدى 3 أدوار.

- إفادة بتقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أرض أملاك الدولة. 

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح في الحالات التي تثبت بالتصوير الجوي.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.