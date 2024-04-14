«الصحة» توجه نصائح مهمة بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمقبلين على الزواج، أن نتيجة الفحوصات الطبية لهم سارية لمدة 6 أشهر، موضحة أنه يجب عليهم إجراء كافة الفحوصات الطبية قبل موعد الزفاف المحدد بفترة كافية لاستلام النتائج مبكرا لإرفاقها ضمن أوراق الزواج.

الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة، في تقرير رسمي، أن الفحوصات الطبيبة تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل hr، لافتة إلى خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تبدأ بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج والبالغ عددهم 3030 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية ومن ثم إجراء الفحوصات الطبيبة المطلوبة، والذهاب إلى غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

استلام نتائج الفحوصات الطبيبة للمقبلين

وأضافت وزارة الصحة والسكان استلام نتائج الفحوصات الطبيبة للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تامة والخصوصية لكل من الطرفين، موضحة أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية توفر خدمة فحوصات المقبلين على الزواج يتم الاتصال بالخط الساخن 15335 وسيتم الرد بشكل مباشر والعمل على حل المشكلة وإزالة أي من المعوقات.