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«الصحة»: سجل كامل لكل أسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات

كتب:

مريم الخطري
11:19 م | الجمعة 12 أبريل 2024
الخدمات الصحية

الخدمات الصحية

قدّم الدكتور أحمد عبدالغني، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، شرحًا تفصيليًا للرعاية الصحية الأولية، موضحًا أنّها عبارة عن وحدات ومراكز منتشرة في جميع المحافظات، وكل وحدة ومركز تضم فريق عامل كامل عبارة عن أطباء بشريين، وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والإداريين.

 

ملفات تشمل العائلة

أوضح «عبدالغني» في فيديو نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنّ كل منظومة صحية معنية بجزء من المجتمع في نفس النطاق الجغرافي، أي ربط مجموعة من الأسر بالوحدة الصحية بسجلات وملفات تشمل العائلة لمتابعة حالتهم في الوقت الراهن والمستقبل.

خط الدفاع الأول ضد الأمراض

وبيّن أنّ الوحدة الصحية تبدأ من الاستشارات الطبية وتنتهي بالإحالة إلى المستوى الأعلى إذا لزم الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن مستويات الخدمة للمنظومة الصحية تشمل 3 مستويات، الأول هو الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض والاكتشاف المبكر للمرض، وهي الوحدات والمراكز التي تُقام فيها المبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أنّ خط الدفاع الأول يشمل فريق يقوم بدوره في اكتشاف المرض، وتقديم الخدمات الطبية، ومتابعة الحوامل والطفل ورصد تطور نمو الأطفال، وتنظيم الأسرة والتطعيمات بالإضافة إلى الخدمات التثقيفية. 

واختتم بالإشارة إلى أنّ المستوى الثاني عبارة عن الخدمات العلاجية، أي تشخيص وعلاج المرض، وغالبًا ما يكون في المستشفيات، وأخيرًا المستوى الثالث الذي يشمل المراكز المتخصصة مثل مركز الكبد والقلب.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.