أسعار القهوة تصل إلى أعلى مستوياتها عالميا منذ 18 شهرا.. اعرف التفاصيل

ارتفعت العقود الآجلة للبن العربي إلى 2.3 دولار للرطل الواحد (450 جراما)، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهرا، وسط مخاوف من أن الأمطار الغزيرة في مناطق زراعة البن في البرازيل قد تلحق الضرر بمحاصيل البن.

أسعار القهوة عالميا

وألمحت جمعية القهوة الفيتنامية إلى انخفاض سنوي محتمل بنسبة 20٪ في صادرات البلاد من القهوة للفترة 2023/2024، وتوقعت أيضًا انخفاضًا مماثلًا بنسبة 20% في إنتاج القهوة في فيتنام لنفس موسم الحصاد، والذي قُدر بـ 1.472 مليون طن، وهو ما يمثل أدنى إنتاج في أربع سنوات بسبب ظروف الجفاف.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل 1977.

توقعات سعر القهوة

وارتفعت القهوة بمقدار 33.45 دولارًا أمريكيًا للرطل أو 17.76٪ منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 194.16 دولار أمريكي/رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لشركة وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «tradinge conomics» على أن يتم تداوله عند 210.98 دولار خلال 12 شهرًا.