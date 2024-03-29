طريقة عمل بسكويت القهوة بمكونات بسيطة.. حلوى خفيفة بعد الإفطار

بسكويت القهوة من أنواع البسكويت اللذيذ الذي يمتاز بمذاق شهي خاصة لمحبي القهوة، ويمكن لربات البيوت تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة بعد الإفطار في رمضان، في وقت لا يتعدى 30 دقيقة.

نستعرض في التقرير التالي طريقة سهلة وسريعة ومضمونة لتحضير بسكويت القهوة في المنزل، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات عمل بسكويت القهوة

3 أكواب دقيق.

كوب سكر.

3 بيضات.

½ كوب زبد.

شوكليت شيبس أو بندق مجروش.

½ ملعقة كبيرة قرفة.

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة قهوة.

ربع كوب كاكاو.

ذرة ملح.

طريقة عمل بسكويت القهوة

اخلطي السكر مع الزبد والقرفة وحبوب القهوة والبيكنج بودر والكاكاو والملح في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي البيض إلى الخليط واخفقي المكونات مرة أخرى.

أضيفي الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة أو البندق إلى العجين وقلبي جيدا.

شكلي العجين على شكل كرة واتركيها في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ثلث ساعة.