سعر القهوة عالميا يصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر

ارتفعت العقود الآجلة للبن العربي إلى مستوى 1.90 دولار للرطل الواحد «450 جرام»، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر تقريبًا.

وعلى نحو فعال، أدت هجمات الحوثيين المسلحة على السفن إلى ارتفاع كبير في تكاليف تحميص القهوة الأوروبية، مع ارتفاع بنسبة 150% في أسعار شحن الحاويات على طول الطريق الآسيوي- أوروبا.

سعر القهوة عالميًا

وتوقع مكتب القهوة الدولي، أن يرتفع الإنتاج العالمي للقهوة في 2023/2024 بنسبة 5.8%، على أساس سنوي إلى 178 مليون كيس، وسط موسم محصول استثنائي خارج فترة السنتين، في حين سيرتفع الاستهلاك العالمي للقهوة بنسبة 2.2% إلى 177 مليون كيس، ما يعني وجود فائض قدره مليون كيس.

توقعات سعر القهوة

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار، في أبريل 1977.

ارتفعت القهوة بمقدار 4.30 دولار أمريكي/ رطل أو 2.28% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجري تداول القهوة بسعر 196.79 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 214.91 دولار خلال 12 شهرًا.