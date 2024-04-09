مصدران أساسيان لفيتامين سي.. هل يقلل البصل والليمون من خطورة الفسيخ والرنجة؟

الكثير من الأشخاص يقبلون على تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر المبارك، وما لا يعرفونه أنه يجب تناول البصل والليمون معهما كعنصرين أساسيين، إذ أن تناولهما يقلل من خطورة الرنجة والفسيخ، فما فوائدهما؟ وما الكمية المحددة لتناولهما؟ وهل الإفراط فيهما له أضرار؟.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل والليمون مع الرنجة والفسيخ في العيد؟

البصل والليمون مصدران أساسيان لفيتامين C، وتناولهما مع الرنجة والفسيخ يقلل من البكتيريا ومن خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ووفقًا للدكتور محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح أنهما عنصران أساسيان لإنتاج خلايا الدم التي تدفع عن الجسم الفيروسات.

وأكد أنّ البصل والليمون مع الرنجة والفسيخ يزيد من مضادات الأكسدة في الجسم، ويساعد في عملية الهضم لما يحتوي على ألياف غذائية مفيدة، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، ويعمل على تعزيز العناصر الغذائية مع منع الإصابة بأمراض من الممكن أن تنتج عن الرنجة والفسيخ مثل الإمساك والقولون العصبي.

فوائد البصل مع الرنجة والفسيخ

وأوضح أنّ البصل له العديد من الفوائد عند تناوله مع الرنجة والفسيخ، تتمثل في التالي:

يساعد تناول البصل والليمون مع الرنجة والفسيخ في تعزيز مناعة الجسم.

يعززا من صحة القلب والأوعية الدموية، إذ أنهما يحتويا على مادة السليلوز، المطهرة للمعدة وللجهاز الهضمي.

يساعدا على قتل البكتيريا والطفيليات، فهو يقي من الإصابة بالأمراض.

البصل مفيد لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

البصل والليمون يقللان من الدهون في الرنجة والفسيخ، لما يحتويا على الألياف وفيتامين أ وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

اقرأ أيضًا: ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكحك بعد الفسيخ والرنجة أول يوم العيد؟

الكمية المحددة لتناول البصل مع الرنجة والفسيخ

تناول البصل والليمون يعمل على التحكم في نسبة السكر في الدم، ولكن لا يجب الإفراط فيهما سواء في تناولهما مع الأكلات المختلفة أو مع الرنجة والفسيخ، حتى لا يتسببا في حدوث انتفاخات وحموضة في المعدة، ولعدم حدوث أي مضاعفات تضر بالجسم، والافراط فيهما يسبب التالي: