من هو مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي؟.. 10 معلومات عنه بعد وفاته

رحل مصمم الأزياء الإيطالي، روبرتو كافالي، صاحب أشهر العلامات في عالم الموضة، عن عمر يناهز 83 عاما، تاركا خلفه كثير من التصميمات المبهرة، خاصة المتميزة بالنقوشات الحيوانية البرية المتفردة.

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي

أكدت العلامة التجارية التي تحمل اسمه، نبأ وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مدونة: «سيعيش إرث روبرتو كافالي من خلال إبداعه، وحبّه للطبيعة، ومن خلال عائلته التي يعتز بها».

من هو مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي؟

نرصد معلومات عن مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي، وفقًا لحديث سابق له مع شبكة «cnn».

ولد في مدينة فلورنسا بإيطاليا، تحديدًا عام 1940، وهو حفيد الرسام الشهير جوزيبي روسي.

التحق بأكاديمية فلورنسا للفنون، لتعلم الرسم والخياطة والنسيج، ثم طباعة الجلود.

تعاون المصمم الشهير، في بداياته مع علامات أزياء عالمية، مثل «هيرميس» و«بيير كاردان».

طرح مجموعته الأولى في باريس عام 1970، ثم في فلورنسا وميلانو عام 1972.

افتتح أول متجر له في سان تروبيه عام 1972.

تزوج عام 1980 من عارضة الأزياء وملكة الجمال النمساوية إيفا ماريا دورينجر، التي تعد الزوجة الثانية، وأنجب منها 3 أطفال.

كان أب لـ6 أولاد، من 3 زوجات.

أحدث ثورة في عالم الموضة، بمزج الجينز المطاطي مع الليكرا القماش، وطباعة الحيوانات البرية.

أنشأ علامة تجارية شبابية، باسم Just Cavalli عام 1998.

تقاعد من الخدمة الفعلية في علامته التجارية عام 2015، واختار المصمم بيتر دونداس مديرًا إبداعيا ليخلفه.