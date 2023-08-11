مصمم أزياء عالمي: العلمين الجديدة هي الوجهة السياحية المستقبلية

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، إن هذه المرة هي الزيارة الخامسة له لمصر، ولكنها الزيارة الأولى في الساحل الشمالي ومدينة العلمين.

سينكو: مدينة العلمين رائعة

وأضاف مصمم الأزياء العالمي، في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أجرته الإعلامية نهى درويش، أن مدينة العلمين رائعة، وستكون الوجهة السياحية المستقبلية، موضحا أن ينظم عرضًا للأزياء والموضة، وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها بعرض مجموعاته من الأزياء في مصر، وخاصة في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد «سينكو» انبهاره الدائم بتاريخ مصر القديمة، فمعظم مجموعاته من الأزياء تتأثر بالتاريخ المصري، مثل الفن والآلهة والرموز المصرية واللغة الهيروغليفية.

وقال «سينكو»، إن تصميم أحد الفساتين التي تحمل علامته قد يستغرق ثلاثة أشهر، لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على التفاصيل والمزيد من العمل اليدوي.

التصميمات تركز على طبيعة كل جسم

وأشار إلى أنه من الهام أن يركز المصمم على طبيعة جسم كل سيدة، فكل تصميم يجب أن يكون مهيئا ويناسب السيدات في المناسبات المختلفة سواء على السجادة الحمراء أو حفل زفاف لتظهر بالمظهر اللائق.