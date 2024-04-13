تحرير 65 محضرا خلال حملات تموينية على المخابز في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى ومدينة النوبارية، ما أسفر عن تحرير 65 محضراً تموينياً.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 27 مخبز أنتجت خبز ناقص الوزن، و9 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، إضافة لضبط مخبزين تصرفا في كميات من الدقيق المدعم، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضراً لعدم نظافة أدوات العجين، ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية

وجاءت الحملات التموينية في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات على المصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.