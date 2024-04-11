ضبط 16 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على مخابز البحيرة

نفذت إدارة تموين الرحمانية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مخابز بلدية مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على المديرية.

كما تم ضبط 3 مخبز بلدي مدعم يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لم يعلنا عن مواعيد التشغيل وكذلك نقص في وزن وقطر الرغيف، وتم عمل المحاضر اللازمة.

حملات تموينية في البحيرة

وخلال الحملة التموينية تم ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم عمل المحاضر اللازمة، كما جرى ضبط 3 مخبز بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وكذا جرى مداهمة مخبزين، وتبين عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات أثناء المرور وتم عمل المحاضر اللازمة.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين.