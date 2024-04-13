بقيادة الحكم مصطفى غربال.. القسنطيني يواجه بن عكنون بكأس الجزائر

يلتقي النادي الرياضي القسنطيني نظيره نجم بن عكنون في الدور ربع النهائي لكأس الجزائر على ملعب «ميلود هدفي» بوهران، بقيادة الحكم مصطفى غربال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد يتأهل لنصف نهائي كأس الجزائر

ومساء أمس الجمعة، حجز شباب بلوزداد «السياربي أو أبناء لعقيبة»، بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الجزائر، بفوزه بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 على ترجي مستغانم «متصدر القسم الثاني هواة»، على ملعب «الشهيد حملاوي محمد» بقسنطينة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3.

أهداف مباراة بلوزداد ومستغانم

وأحرز أهداف مباراة شباب بلوزداد كل من محمد بلخير، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان في الدقائق 38، 58، والدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي، بينما سجل أهداف ترجي مستغانم ياسين صالحي في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، وحمزة زياد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وخالد شواري في الدقيقة 111.

ومن المقرر انطلاق مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجزائر يومي 23 و24 من أبريل الجاري.