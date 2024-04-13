إزاي أخس بعد رمضان والعيد؟.. أسهل طرق التخلص من الوزن الزائد

تناول الأطعمة والحلويات بشراهة، من العادات السيئة التي تنتشر بين كثير من الناس خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد، إذ يلجأون إلى تناول الأكلات الدسمة، والدهون المعقدة والسكريات، دون النظر إلى مشكلاتها أو ما تسببه من زيادة في الوزن، وهو ما يجعلهم في مأزق عند التخلص من الوزن الزائد فيما بعد.

إزاي أخس بعد رمضان والعيد؟

أجاب الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية، على السؤال الشائع: إزاي أخس بعد رمضان والعيد؟ مؤكدًا أن هناك فرصة لخسارة الوزن عقب تناول أكلات شهر رمضان وحلويات العيد، من خلال اتباع حيلتين تساعد على بناء نظام غذائي صحي يقلل من الوزن.

وأشار «جمال» خلال حديثه لـ«الوطن» لاختيارين، أولهما هو اتباع نظام الصيام المتقطع، أو تأخر موعد تناول الوجبات، ما يعطي الشعور بالشبع ويساهم في تقليل الوزن: «نأخر وجبة الفطار بلاش أول ما أصحى، ده هيخلينا نتحكم في كمية الأكل والسعرات الحرارية اللي داخلة الجسم».

وتابع: «في خلال أسبوع بس، أقدر أعود الجسم والمعدة على النظام ده، وأهرب من اضطرابات المعدة اللي بيعاني منها البعض بعد العيد مباشرة».

أسهل طرق التخلص من الوزن الزائد

هناك عدة طرق للتخلص من الوزن الزائد، احرص فقط على أن تختار الطريقة التي تناسبك وتناسب نمط حياتك، وإليك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعدك على خسارة الوزن، نوضحها بحسب استشاري التغذية العلاجية، وهي:

تناول وجبات صحية ومتوازنة

اختر الأطعمة الطبيعية والمغذية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وحاول تقليل استهلاك السكريات المضافة والدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

مارس التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو الركض أو رياضة القوة، إذ يساعد النشاط البدني المنتظم على حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة البدنية.

تقليل حجم الوجبات

حاول تناول وجبات أصغر بشكل متكرر، بدلاً من وجبات الكبيرة، للمساعدة على التحكم في شهيتك وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

شرب الماء بكميات كافية

شرب كميات كافية من الماء يساعد على تحسين عملية الأيض، ويمكن أن يساهم في الشعور بالشبع.

تجنب الوجبات السريعة والمعلبة

حاول تجنب الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ومواد حافظة ودهون مضافة.

النوم بشكل كافي

تأكد من الحصول على قسط كافي من النوم كل ليلة، إذ أن نقص النوم يمكن أن يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

التحكم في الإجهاد

حاول إدارة مستويات الإجهاد بشكل فعال، فالإجهاد الزائد قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الاستمتاع بالوجبات بشكل مدروس

حاول الاستمتاع بالوجبات دون الإفراط فيها، وكن واعيا للشعور بالشبع، وتوقف عن تناول الطعام عندما تشعر بالشبع.