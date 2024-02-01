هتاكل ومش هتتخن.. دراسة تتوصل لحل سحري لإنقاص الوزن دون ريجيم

تناول الطعام بشراهة وعشوائية، من العادات السيئة المنتشرة بين الناس، لذلك أجرى خبراء من جامعة كاليفورنيا سان دييجو، تجربة أثبتت أن هناك جين مسئول عن حرق الطاقة وفقدان الخلايا الدهنية، من خلال تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لدى البشر.

جين نادر يساعد على القضاء على السمنة

جينه يمكن إيقاف السمنة، من خلال السماح بتناول أي كمية من الطعام دون التأثير على الوزن، إذ اكتشف القائمين على الدراسة، من خلال إجراء تجارب على الفئران، بتغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون، مع تعطيل هذا الجين، انهيار الخلايا المسئولة عن السمنة، وأصبح الجسم أكثر فعالية في حرق الدهون، بحسب دراسة نشرت في مجلة «Nature Metabolism»، المختصة في الشئون الطبية، نقلتها جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

ما الجين الذي يعطل السمنة؟

يتيح الجين المسئول عن عدم زيادة الوزن ويسمى RaIA، تناول كل شيء دون الإصابة بالسمنة، إذ يساعد على تحطيم جزيئات الطعام، ويعيق الأداء الطبيعي للجينات المسئولة عن زيادة الوزن، ما يؤدي إلى حرق الخلايا الدهنية للطاقة، وأثبتت التجربة أنه عند إزالته عن طريق التحرير الجيني، يمنع اكتساب الوزن الزائد.

واكتشف العلماء، أنه حتى أثناء تناول الأطعمة الغنية بالدهون، يعمل الجين إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي والسمنة، وبحسب المؤلف الرئيسي للدراسة، سالتيل أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، في سان دييجو: «الجين الذي حددناه هو جزء مهم لحرق الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة الناتجة عند الإفراط في تناول الأطعمة التي تعتبر أحد أكبر ألغاز السمنة».

مستقبل العلاج الجيني للسمنة

تعطيل هذا الجين يساعد على قوة الخلايا التي تساعد على حرق الدهون، وتشير النتائج إلى أن: «جين RaIA يلعب دورًا في الحد من الأنسجة الدهنية، وإجراء التجارب على الفئران كان سببه أن البروتينات الموجودة داخلها تشبه البروتينات البشرية المرتبطة بالسمنة، ما يشير إلى أن الآليات يكون لها دور لدى البشر، وسيتم تطوير حبة دواء تستهدف تعطيل الجين».

وأوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تعطيل وظيفة جين رايا، تتضمن تعديل الحمض في الكائنات الحية، ما يساعد على حرق الدهون: «تعطيل الجينات المسئولة عن الوزن، بيؤدي إلى إبطاء عملية تشبع الجسم بالدهون، وتحفز إنتاج الدوبامين في الدماغ».