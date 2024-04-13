طلاب يطلقون أسماء مدن فلسطينية دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مباني جامعة كندية

قررت مجموعة من الطلاب في إحدى الجامعات الكندية، التعبير عن دعمهم لأهالي غزة، الذين يتعرضون للعنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ بدأوا في تبديل أسماء المباني في الحرم الداخلي، إلى قرى فلسطينية محتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات العكسرية التي شنتها منذ السابع من أكتوبر.

طلاب في جامعة كندية ينتفضوا من أجل غزة

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات الطلاب التابعين لجامعة «ماكجيل»، بينما يزيلون أسماء المباني الجامعية ويحولوها إلى أخرى تتعلق بالمدن والمناطق الفلسطينية، التي دمرها جيش الاحتلال خلال عمليات القصف والقتل العشوائية المستمرة حتى الآن.

وقال بعض الطلاب من مختلف الفصول الدراسية، خلال مسيرة كبيرة تضم العشرات منهم، إن كل صرح من الجامعة تبدل اسمه، هو بمثابة شهادة قوية على القرى الفلسطينية التي تم محوها في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

تغيير مباني الحرم الجامعة في كندا من أجل غزة

كما تعد هذه الخطوة الجريئة من قبل الطلاب تحدٍ كبير، نتيجة تواطؤ «ماكجيل» ودعمها للانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال، وفقا لما قاله أحد الطلاب: «إننا نمر بلحظة محورية في كفاحنا ضد الاحتلال وإرثه العنيف، اليوم، في وقفة جماعية من أجل العدالة، خرج مئات الطلاب من جامعة ماكجيل من الفصول الدراسية في الساعة الواحدة ظهرًا وساروا عبر الحرم الجامعي لإظهار أنهم معًا، يمكننا تضخيم أصواتنا والمطالبة بالتغيير».