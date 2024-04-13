«التنمية المحلية»: استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة الاثنين المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعد غد الاثنين، عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

تنفيذ 5 دورات تدريبة

وذكر وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم، وهو الأسبوع الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات، وهي دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية الموارد الذاتية في إطار التحول الرقمي، ويستفيد من تلك الدورات 159 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد «آمنة»، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/ 2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

تنمية مهارات العاملين في مجال تطوير العشوائيات

وأوضح «آمنة»، أن الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.