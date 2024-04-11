التنمية المحلية تواصل حملات رفع الإشغالات والنظافة بالشوارع خلال العيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات، حول تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك.

وأشار تقرير غرفة العمليات، إلى قيام المحافظين بمتابعة أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأوضح التقرير الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات على الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي في مختلف المدن والقرى، وسط هدوء واستقرار الحالة العامة.

كما أوضح تقرير غرفة العمليات، قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمستشفيات ودور الأيتام والمسنين، لمشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

فيما جرى رصد عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، في محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر، حيث تمت إزالة المخالفات في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار متابعة غرفة العمليات بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، ورفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية حتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية.

وأشار آمنة، إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد، من خلال رقم واتساب ٠١٢٠٠٣٥٣١١١، والخط الساخن «15330».