«التنمية المحلية»: إزالة بناء مخالف على أرض محلج مغاغة بالمنيا

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال أيام العيد، حيث قامت بحل إحدى الشكاوى الخاصة بإزالة بناء مخالف وتعديات في محافظة المنيا، واستجابت المبادرة لشكوى أحد المواطنين من التعدي بالبناء المخالف للقانون رقم 119 لسنة 2008 بأرض المحلج في حي غرب مغاغة على مساحة 350 مترا بطريق «مصر - أسوان».

مبادرة صوتك مسموع

من جانبها، تواصلت مبادرة صوتك مسموع مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، وتم التحرك ردا على الشكوى بحي غرب، والإزالة في المهد بالمحلج القبلي.

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح كل قنوات التواصل مع المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بمختلف المحافظات، والاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

أرقام التواصل مع المبادرة

ويمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم إلى مبادرة صوتك مسموع عبر رقم الواتساب 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330.