«التنمية المحلية»: نتابع مواعيد فتح وغلق المحلات خلال أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحلات خلال أيام عيد الفطر 2024، إذ تعمل المحلات والمطاعم والمقاهي حتى الثانية صباحًا على مدار إجازة عيد الفطر.

مواعيد غلق المحلات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تتابع مواعيد غلق المحلات أيام عيد الفطر حيث يتم التيسير على المواطنين وأصحاب المحلات، وتعمل المحلات حتى الثانية صباحا أما الورش تعمل حتى العاشرة مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود التي تعمل على الطرق السريعة حيث تعمل لتلبية احتياجات المواطنين.

أنشطة مستثناة

وأشار إلى وجود أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومنها محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، كما توجد خدمات الدليفري تعمل 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والمقاهي، داعيًا أصحاب المحلات إلى الالتزام بمواعيد عمل وغلق المحلات حيث يتم مراعاة إقبال المواطنين على المحلات خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى أنّه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تعود المحلات، كما كانت للعمل قبل شهر رمضان لحين العمل بالتوقيت الصيفي.