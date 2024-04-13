هند صبري تكشف تفاصيل تجربتها كسفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الغذاء العالمي

حلت الفنانة هند صبري ضيفة مع الفنان عباس أبو الحسن في برنامج «حوارت مع عباس»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، متحدثة عن بداياتها وأعمالها الفنية، وأبرز المواقف التي أثرت في وجدانها وطوحمها في العمل كـ وزيرة خارجية قبل دخولها مجال الفن والتمثيل.

هند صبري تروي تفاصيل تجربتها في برنامج الغذاء العالمي

تطرقت الفنانة هند صبري للحديث عن تجربتها الطويلة في منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أنهم يقدموا عملًا مهمًا للغاية لخدمة البشرية، مؤكدة أنها التقت بعدة أروبيين يعيشون حياة مرفهة للغاية ولكنهم يرغبون في مساعدة الآخرين، قائلة: «شوفت ناس حياتهم إلى حد ما مرفهة، وكان في واحدة عمري ما هنساها في بنجلادش كانت مرفهة جدا، وكانت لم تهتم بوجودها في منزل فخم والحياة المرفهة التي كانت تعيشها وإنما كانت تبحث عن راحة ومساعدة الآخرين».

حلم الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

وأضافت هند صبري أنها كانت ترغب في دخول عالم العلاقات الدولية لكي تصبح وزيرة خارجية أو سفيرة دبلوماسية، لافتة إلى أنها كانت مهتمة للغاية بموضوع التعليم لذلك تفوقت في دراستها وكانت تحرص دائمًا أن تكون الأولى.

وأوضحت أن الجيل الجديد لم يعد يهتم بالدراسة مثلما كان يهتم به جيلها: «مش كل الناس في الجيل الأصغر منى بتعمل دراسات عليا لأنهم فقدوا شغف الدراسة، وطرق كسب الفلوس بقيت بطرق تانية غير الدراسة، وبقى كله بيفكر يقصر المسافة عشان يصرفوا على أهلهم».