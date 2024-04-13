طريقة عمل السردين المخلل.. «أحلى وأطعم من الجاهز»

يقبل الكثيرون في عيد الفطر، على تناول الفسيخ والرنجة باعتبارها من الوصفات المرتبطة بتلك المناسبة، وتعد من ألذ وأشهى الوصفات، التي يمكن تحضيرها بالاعتماد على مجموعة من المكونات البسيطة؛ لذا نستعرض طريقة عمل السردين المخلل للشيف علاء الشربيني في التقرير التالي..

طريقة عمل السردين المخلل

سردين

ملح خشن

شطة

زيت ذرة

عصير ليمونة

طريقة التحضير

في علبة محكمة الغلق نضع طبقة من السردين وعليه طبقة من الملح الخشن والشطة.

يضاف إلى المزيج السابق طبقة من السردين وعليه طبقة من الملح والشطة.

تكرر هذه الخطوات إلى أن يتم الانتهاء من الكمية كاملة.

يرش الزيت على الوش وعليه عصير الليمون ونضع قشر الليمون على الوش.

تغلق العلبة بإحكام ونضع تحت الغطاء كيس نايلون لتثبيت الغطاء.

يترك من أسبوع لـ 10 أيام حتى تمام النضج ويقدم بالهنا.

طريقة أخرى لعمل السردين المخلل

سردين طازج.

ماء كافي.

كرفس.

روز ماري.

فصين من الثوم.

ملح.

شرائح الليمون.

شطة.

ملح.

طريقة تحضير السردين المخلل من الشيف الشربيني

احضري السردين وضعيه في وعاء به ماء.

احضري وعاء محكم الغلق وضعي كرفس و روز ماري وفصين من الثوم والملح وشرائح الليمون.

احرصي على أن تقومين بتوزيع المكونات في العلبة.

ثم ابدأي في رص السردين على الخضروات في العلبة.

وزعي الخضروات التي لديك بنفس الطريقة.

ضعي طبقة من الشطة الملح على كل طبقة من الخضروات والسردين أيضًا.

كرري نفس الخطوات حتى تنتهي من كل الكمية التي لديكِ سواء أكانت خضروات أو سردين.

احكمي إغلاق العلبة جيدًا ثم اتركيه لمدة ثلاثة أيام ثم اختبريه لتقديمه.

طريقة عمل السردين المخلل زي المحلات

كيلو من السردين البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الشطة.

ملعقتان كبيرتان من البابريكا.

كيس من الملح.

طريقة التحضير السردين المخلل زي المحلات