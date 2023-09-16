تحقيق قضائي في 15 حالة تسمم بسبب السردين بفرنسا

فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا بتهمة القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة بعد تسجيل 15 حالة تسمم، تسببت إحداها في الوفاة، بتناول السردين المعلب في مطعم في بوردو بجنوب غرب البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

حالات تسمم غذائي

تم تحديد خمسة عشر زبونًا في المطعم المشتبه بهم في القضية، وينتمون إلى جنسيات مختلفة بما في ذلك الأمريكية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية، ويُشتبه في إصابتهم بحالات تسمم غذائي بسبب تناول السجق المصاب بالبوتولينوم، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن السلطات الصحية يوم الجمعة.

وظهر أن القاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو أنهم جميعًا تناولوا سردينا معلبا محلي الصنع في حانة تدعى «تشين تشين» في فترة بين 4 و10 سبتمبر في بوردو، وتم افتتاح المطعم خلال نهاية الأسبوع الماضي لاستضافة مباراتين من كأس العالم للركبي 2023، الأولى بين أيرلندا ورومانيا والثانية بين ويلز وفيجي.

إجراءات عملية تشريج للجثة من المتوقع أنها توفت بسبب التسمم

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا في منزلها في باريس بعد أن تم نقلها إلى المستشفى بسبب الألم، وأعلن الادعاء أنه تم إجراء عملية تشريح للجثة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في بداية الأسبوع المقبل.

وتبقى 11 حالة من الحالات الأخرى في المستشفى في فرنسا والخارج، بما في ذلك حالة واحدة في إسبانيا وحالتين في إنجلترا، ومن بينها، هناك ست حالات لا تزال في وحدة العناية المركزة في مستشفى بوردو الجامعي، وفقًا لوكالة الصحة الإقليمية في منطقة نوفيل آكيتان.

ويظهر التحقيق الأولي، أن هناك طرح مواد غذائية سامة في الأسواق وبيع مواد غذائية فاسدة أو ضارة، وسيكون هناك عقوبات عليهم هو السجن بين سنتين و5 سنوات وغرامة تتراوح بين 45 ألف يورور و600 ألف يورو.