صيام ستة أيام من شوال.. فضيلة مستحبة أم سنة واجبةً

مع حلول شهر شوال المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بفضل صيامه، ويحرصون على اغتنام أيامه المباركة بأعمال العبادة المختلفة، ومن بينها صيام 6 أيام منه.

ما حكم صيام 6 أيام من شوال.. واجب أم مُستحب؟

تُجيب دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، مؤكدةً أن صيام 6 أيام من شوال مُستحبٌ وليس واجبًا، يستند هذا الحكم إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت فيها فضيلة صيام 6 أيام من شوال، منها:

- حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صيام ستة أيام بعد الفطر كصيام الدهر.

إجماع جمهور الفقهاء على استحباب صيام 6 أيام من شوال.

حكم صيام 6 من شوال متتابعة

ويجوز صيام هذه الأيام متتابعة أو متفرقة، فمن أراد صيامها متتابعة صامها من اليوم الثاني من شوال إلى اليوم السابع منه، وإن أراد صيامها متفرقة صامها في أي أيام شوال شاء، وإن كان الأفضل صيامها متتابعة لِما ورد في بعض الأحاديث من فضيلة ذلك.

وإن كان صيام 6 أيام من شوال مُستحبًا، إلا أنه يُنْدَبُ الإكثار من النوافل، فكلما زاد المسلم من صيام النوافل كلما زاد ثوابه وأجره عند الله تعالى.

ويُسْتَحَبُ للمسلم أن تغتنم فرصة أيام شوال المباركة بصيام 6 أيام منها، متبعًا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، راجيًا ثواب الله تعالى وأجره العظيم.