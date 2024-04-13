«الإفتاء» توضح حكم صيام الست من شوال في آخر الشهر

يسأل المسلمون حول العالم هل يجوز صيام الست من شوال في آخر أيّام الشهر؟ هذا السؤال الذي رد عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى قائلًا: «يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر أو يوم الثاني من شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور فيها الناس. ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة خلال الشهر».

هل يجوز صيام الست من شوال في آخر الشهر؟

وفي ذات السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني فيما يخص حكم صيام الستة البيض في آخر الشهر، أنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

مشروعية صيام الست أيام من شوال

وحول مشروعية صيام الست أيام من شوال أوضحت «الإفتاء» أنه ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر»، فصيام هذه الأيام سنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ إذ أنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة، كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسد الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علاقة قبول الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.