هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية صيام الست من شهر شوال، حيث يجب على الإنسان اغتنامها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر».

وأوضح «طنطاوي» الحديث، قائلا «المعروف أن الحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان 30 يوما، إضافة إلى الست من شوال، وبالتالي يصل الإجمالي إلى 36 يوما، وعندما نضرب أيام الصيام في 10 يصبح الإجمالي 360 يوما، أي العام بأكمله، وهذا هو تفسير كلمة صام الدهر كله».

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر

وأضاف «طنطاوي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن هناك حديثا نبويا يدلل على صحة الحديث سالف الذكر، وهو: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة».

الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام شهر رمضان، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الآجر، إذ يعطي الإنسان الأجر من قليل العمل.