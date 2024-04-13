 أسعار تذاكر قطار «القاهرة - الإسكندرية».. اعرف الأنواع المتاحة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطار «القاهرة - الإسكندرية»، موضحة أنه توجد أكثر من نوعية قطار تسير على الخط تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، مؤكدة تعميم تعليمات مشددة لجميع المحطات بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد تشغيل القطارات المُحددة مسبقًا.

أسعار تذاكر قطار «القاهرة - الإسكندرية»

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، أسعار تذاكر قطار «القاهرة - الإسكندرية»، وفق ما حددته الهيئة وهي كالآتي:

- أسعار تذاكر القطار الروسي: 40 جنيها

- أسعار تذاكر قطار خدمة خاصة: 145 جنيها

- أسعار تذاكر القطار المحسن: 25 جنيها

- أسعار تذاكر القطار المكيف الروسي: 60 جنيها

- أسعار تذاكر قطار التالجو: 112.5 جنيه للدرجة الأولى و75 للدرجة الثانية.

تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة «أسوان - الإسكندرية»، ضمن مجموعة من القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من اليوم، موضحة أن القطار يتحرك من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 00:50، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين «الإسكندرية - القاهرة» حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50 على أن يصل إليها الساعة 14:15 دقيقة.

وأكدت أنه سبق وتم تشغيل قطار 1948 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - أسوان»، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل أسوان الساعة 03:55، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.