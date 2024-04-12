«النقل»: تكثيف عمل القطارات «المخصوصة» خلال إجازة عيد الفطر

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات مخصوصة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، والمقرر إنتهاءها يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، لتقديم أفضل الخدمات لمستقلي القطارات بالوجين القبلي والبحري.

مواعيد قيام القطارات المخصوصة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير مواعيد قيام القطارات المخصوصة، وجاءت كالتالي.

- قيام مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى طنطا، الساعة 8:50 دقيقة، ويصل إلى طنطا الساعة 9:55 دقيقة.

- قيام المخصوص المكيف من طنطا إلى أسيوط الساعة 15:40 دقيقة، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:00.

- قيام المخصوص المكيف للجمهور من أسيوط إلى القاهرة الساعة 4:10 دقائق، ويصل إلى القاهرة الساعة 8:35 دقيقة.

- قيام مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى الإسكندرية، الساعة 10:15 دقيقة، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 12:40 دقيقة.

- قيام المخصوص المكيف من الإسكندرية إلى أسيوط، الساعة 14:50 دقيقة، ويصل إلى أسيوط الساعة 23:10 دقائق.

- قيام مخصوص مكيف من أسيوط إلى القاهرة، من أسيوط الساعة 5:40 دقيقة، ويصل إلى القاهرة الساعة 10:05 دقائق.

- قيام مخصوص مكيف للجمهور من القاهرة إلى بورسعيد، بتركيب «الجرار وعربة قوى و4 عربات أولى مكيفة VIP، وعربة قوى»، الساعة 10:50 دقيقة، ويصل إلى بورسعيد الساعة 15:05 دقائق.

- قيام المخصوص المكيف من بورسعيد إلى أسيوط ، الساعة 17:30 دقيقة ويصل إلى أسيوط الساعة 2:35 دقيقة.

- قيام المخصوص المكيف من أسيوط إلى القاهرة، الساعة 6:00 ويصل إلى القاهرة الساعة 10:35 دقيقة.