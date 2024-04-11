مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة خلال أيام العيد.. اعرف هتسافر امتى؟

بدأت هيئة السكة الحديد في تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر، ووضعت جدول ومواعيد العودة لقطارات الصعيد من أسوان إلى القاهرة، بدءا من الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري.

وحددت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة، وذلك تيسيرا على الركاب خلال رحلة العودة من إجازة عيد الفطر، ويستمر تشغيل عدد إضافي من القطارات طوال فترة العيد وحتى 20 أبريل.

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

وتأتي مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما يلي:

تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة غدا الجمعة، حتى يوم 20 أبريل، وميعاد قيامه من أسوان في تمام الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35.

وقطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024، ويقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10.

ويستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل، يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40.

ويستمر تشغيل قطار رقم 1945 مخصوص بعربات ثالثة مكيفة ب من أسوان / القاهرة، حتى يوم 20 أبريل 2024 ويقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05.