مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد في عيد الفطر

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد خلال عيد الفطر، موضحة أنه تقرر زيادة منافذ بيع التذاكر، للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم، مع توفير أكثر من وسيلة للحجز، مثل الهاتف المحمول، من خلال التطبيق المخصص للحجز، أو ماكينات الدفع الإلكترونية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد، وهي:

مواعيد قطار 1940 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار حتى 18 أبريل.

- يقوم من القاهرة الساعة 21:50

- يصل إلى المنيا الساعة 00:50 دقيقة

- يصل إلى قنا الساعة 5:55 دقيقة

- يصل إلى إدفو الساعة 8:23 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 10:10 دقائق

مواعيد قطار رقم 1941 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يوميا حتى 19 من أبريل.

- يقوم من أسوان الساعة 22:30

- يصل إلى كوم إمبو الساعة 23:13 دقيقة

- يصل إلى الأقصر الساعة 1:35 دقيقة

- يصل إلى سوهاج الساعة 4:35 دقيقة

- يصل إلى الجيزة الساعة 10:45 دقيقة

- يصل القاهرة الساعة 11:10 دقائق.

مواعيد قطار رقم 1942 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار يومياً حتى 18 من أبريل.

- يقوم من القاهرة الساعة 18:30 دقيقة

- يصل إلى أسيوط الساعة 23:10 دقائق

- يصل إلى الأقصر الساعة 3:25 دقيقة

- يصل إلى إسنا الساعة 4:40 دقيقة

- يصل إلى دراو الساعة 6:31 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 07:05 دقائق

مواعيد قطار 1945 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يومياً حتى 20 من أبريل.

- يقوم من أسوان الساعة 10:30 دقيقة

- يصل إلى الأقصر الساعة 13:30 دقيقة

- يصل إلى جرجا الساعة 16:02 دقيقة

- يصل إلى أسيوط الساعة 17:55 دقيقة

- يصل إلى بني سويف الساعة 21:20 دقيقة

- يصل القاهرة الساعة 23:05 دقائق

مواعيد قطار 1943 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار حتى 19 من شهر أبريل.

- يقوم من أسوان الساعة 19:50 دقيقة

- يصل إلى كلابشة الساعة 20:55 دقيقة

- يصل إلى الأقصر الساعة 23:00

- يصل إلى سوهاج الساعة 2:10 دقائق.

- يصل القاهرة الساعة 08:40 دقيقة

قطار 1944 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار حتى ليلة 18-19 أبريل

- يقوم من القاهرة الساعة 00:40 دقيقة

- يصل إلى بني سويف الساعة 2:18 دقيقة

- يصل إلى أسيوط الساعة 5:45 دقيقة

- يصل إلى الأقصر الساعة 10:30 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 13:45 دقيقة