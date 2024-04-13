عبدالله غلوش: دراما «المتحدة» في رمضان تخطت حدود الوطن العربي إلى العالمية

قال الناقد الفني عبدالله غلوش إنّ مسلسلات رمضان 2024 التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخطت حدود الوطن العربي، وانتشرت عالميا، مثل مسلسل مليحة، الذي تحدث عنه تليفزيون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «غلوش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أنّ مسلسل مليحة كان التريند رقم 1 في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا المسلسل، أظهر دعم مصر لفلسطين درامياً، وليس إنسانياً وسياسياً فقط.

وتابع الناقد الفني: «مسلسل الحشاشين تُرجم وجرى دبلجته لأكثر من لغة ولهجة، أما مسلسل الإمام الشافعي الذي عُرض في مصر العام الماضي، جرى عرضه هذا العام في ماليزيا وأكثر من دولة في شمال شرق آسيا».

وواصل أن مسلسلات الشركة المتحدة، اتسمت بالتنوع بين الدراما التاريخية والفانتازيا والمسلسلات الكوميدية، لافتًا إلى أن الكوميديا كانت متنوعة مثل اللايت كوميدي والكوميديا السوداء والكوميديا الاجتماعية.